Гандбольная "Лада" в первом матче сыграла вничью

В своем 20-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Тольятти "Лада" сыграла вничью с "Кубанью" из Краснодара — 26:26 (16:16).

Тольяттинки резво стартовали, пару "сухих" мячей вогнали в ворота соперниц, едва не сделали счет 3:0 в свою пользу. Да и потом, когда "Кубань" уже более-менее освоилась, вполне уверенно ее держали на дистанции, все же достигшей на 9-й минуте разницы "плюс 3". Однако переход инициативы не заставил себя долго ждать. Желто-зеленые раскрепостились, на 17-й минуте наших догнали (9:9) и принялись наращивать давление в атаке. Однажды в первой половине встречи они оказались впереди (10:11). Ответом "Лады" на этот "перевертыш" явился ввод в игру Елизаветы Малашенко. Но вернул лидерство не левый полусредний, а разразившийся голевым дуплетом правый — Ольга Щербак сделала счет 12:11 за семь минут до ухода соперниц на перерыв.

Благодаря признанной у "Лады" лучшей по итогам встречи Лере наши выровняли положение перед перерывом. А сразу после отдыха волжанки с новой силой стали наседать. Здорово способствовала этому процессу Юлия Кунцевич, раз за разом принявшаяся отводить угрозу от ворот.

Ее непрекращающиеся сэйвы встрепенувшихся было после невзрачного начала тайма южанок опять подкосили. "Лада" на 40-й минуте оторвалась от желто-зеленых на "плюс 3". Но не смогла свой успех закрепить. Пошли весьма нехарактерные для наших лидеров оплошности при реализации довольно многочисленных голевых моментов, что вновь окрылило "Кубань".

Малашенко, реализовав семиметровый, который заработала Щербак, сделала для нас "плюс 2". Но через три минуты на табло все же воцарилось равенство вопреки тому, что еще один пенальти от Жилинскайте первый номер "Лады" классно "съел". С двумя удаленными тольяттинки не выстояли против полного состава соперниц, играя "четыре на шесть". И хотя Амельченко успела выйти на площадку пятой, Шавман все-таки сумела за полторы минуты до сирены ее продавить, установив броском с линии окончательный счет.

Тайм-аут "Лады" за 27 секунд до сирены давал ей надежду на победу. Она не иссякла и за три секунды до конца, когда Кирдяшевой выпало с девятиметрового подвести в напряженнейшей битве черту. Но этот выверенный, как показалось многим (в том числе самой Лере), "выстрел" в цель не угодил.