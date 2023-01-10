Гандбольная "Лада" в первом матче сыграла вничью

В своем 20-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Тольятти "Лада" сыграла вничью с "Кубанью" из Краснодара — 26:26 (16:16).
Тольяттинки резво стартовали, пару "сухих" мячей вогнали в ворота соперниц, едва не сделали счет 3:0 в свою пользу. Да и потом, когда "Кубань" уже более-менее освоилась, вполне уверенно ее держали на дистанции, все же достигшей на 9-й минуте разницы "плюс 3". Однако переход инициативы не заставил себя долго ждать. Желто-зеленые раскрепостились, на 17-й минуте наших догнали (9:9) и принялись наращивать давление в атаке. Однажды в первой половине встречи они оказались впереди (10:11). Ответом "Лады" на этот "перевертыш" явился ввод в игру Елизаветы Малашенко. Но вернул лидерство не левый полусредний, а разразившийся голевым дуплетом правый — Ольга Щербак сделала счет 12:11 за семь минут до ухода соперниц на перерыв.
Благодаря признанной у "Лады" лучшей по итогам встречи Лере наши выровняли положение перед перерывом. А сразу после отдыха волжанки с новой силой стали наседать. Здорово способствовала этому процессу Юлия Кунцевич, раз за разом принявшаяся отводить угрозу от ворот.
Ее непрекращающиеся сэйвы встрепенувшихся было после невзрачного начала тайма южанок опять подкосили. "Лада" на 40-й минуте оторвалась от желто-зеленых на "плюс 3". Но не смогла свой успех закрепить. Пошли весьма нехарактерные для наших лидеров оплошности при реализации довольно многочисленных голевых моментов, что вновь окрылило "Кубань".
Малашенко, реализовав семиметровый, который заработала Щербак, сделала для нас "плюс 2". Но через три минуты на табло все же воцарилось равенство вопреки тому, что еще один пенальти от Жилинскайте первый номер "Лады" классно "съел". С двумя удаленными тольяттинки не выстояли против полного состава соперниц, играя "четыре на шесть". И хотя Амельченко успела выйти на площадку пятой, Шавман все-таки сумела за полторы минуты до сирены ее продавить, установив броском с линии окончательный счет.
Тайм-аут "Лады" за 27 секунд до сирены давал ей надежду на победу. Она не иссякла и за три секунды до конца, когда Кирдяшевой выпало с девятиметрового подвести в напряженнейшей битве черту. Но этот выверенный, как показалось многим (в том числе самой Лере), "выстрел" в цель не угодил.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!