В Самаре найден повешенным в СИЗО один из подозреваемых по делу "ритуалки"

Правоохранители проводят проверку из-за ЧП в СИЗО-1 в Самаре. 3 января здесь найден повешенным подозреваемый.

"Обстоятельства происшествия выясняются", — кратко прокомментировали в СУ СКР по Самарской области.

По данным "Волга Ньюс", задержан Алексей Н. был по подозрению в поджоге автомобиля Toyota Camry в Тольятти. Предполагалось, что поджог мог быть связан с ситуацией с давлением на работников ритуальной сферы со стороны конкурентов.

Напомним, еще одно ЧП, связанное со сферой ритуальных услуг, произошло в Самаре в ночь на 18 ноября 2022 года. Тогда загорелся павильон ритуальных услуг на ул. Авроры, 25. На месте погибла 31-летняя женщина. Позже стало известно, что в больнице скончался получивший тяжелые травмы 61-летний мужчина. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела об убийстве.

30 ноября следователи сообщили о розыске подозреваемых — Георгия Цицерова и Аршака Енгибаряна. Ранее сообщалось, что Цицеров уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за взрыва на Кировском рынке.