В Самаре найден повешенным в СИЗО один из подозреваемых по делу "ритуалки"

Правоохранители проводят проверку из-за ЧП в СИЗО-1 в Самаре. 3 января здесь найден повешенным подозреваемый.
"Обстоятельства происшествия выясняются", — кратко прокомментировали в СУ СКР по Самарской области.
По данным "Волга Ньюс", задержан Алексей Н. был по подозрению в поджоге автомобиля Toyota Camry в Тольятти. Предполагалось, что поджог мог быть связан с ситуацией с давлением на работников ритуальной сферы со стороны конкурентов.
Напомним, еще одно ЧП, связанное со сферой ритуальных услуг, произошло в Самаре в ночь на 18 ноября 2022 года. Тогда загорелся павильон ритуальных услуг на ул. Авроры, 25. На месте погибла 31-летняя женщина. Позже стало известно, что в больнице скончался получивший тяжелые травмы 61-летний мужчина. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела об убийстве.
30 ноября следователи сообщили о розыске подозреваемых — Георгия Цицерова и Аршака Енгибаряна. Ранее сообщалось, что Цицеров уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за взрыва на Кировском рынке.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.