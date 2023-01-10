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Преступления Происшествия

Директора самарской фирмы обвиняют в попытке выдать жену за обманутую дольщицу

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело из-за мошенничества с долевыми договорами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в 2017 г. обвиняемый — председатель совета директоров ООО узнал, что региональный минстрой занялся восстановлением прав дольщиков, которые пострадали от действий его же (обвиняемого) фирмы. Мужчина решил подзаработать на этом и оформил на свою жену фиктивный договор о приобретении права на жилье. В итоге министерству был причинен ущерб более 4 млн рублей.

Предварительное расследование уголовного дела уже закончено. Теперь его передали в суд. Кроме того, арестовано имущество обвиняемого.

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