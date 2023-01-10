В самарском мкр. Крутые Ключи обгорели два автомобиля

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В понедельник, 9 января, около 13:27, загорелся автомобиль рядом с домом № 13 на ул. Евгения Золотухина в мкр. Крутые Ключи в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.