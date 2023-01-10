11 января школы Тольятти продолжат работу в дистанционном режиме

В среду, 11 января, в связи с неблагоприятными погодными условиями — низкой температурой воздуха (-30, -32 °C) тольяттинские школьники продолжат учиться дистанционно. Образовательный процесс с 1 по 11 классы будет организован с использованием дистанционных технологий.

Между тем для детей, пришедших в школы в день отмены занятий по причине особых семейных обстоятельств, будет организовано обучение и питание.



Напомним, что решение об отмене занятий в общеобразовательных организациях Самарской области принимается руководителем организации путем издания приказа на основании прогноза погоды по данным ФГБУ "Приволжское УГМС".

Данное решение доводится до родителей обучающихся классными руководителями накануне вечером. Кроме того, информацию о режиме занятий каждая школа публикует на своем официальном сайте.