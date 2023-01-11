"Лада" в овертайме уступила "Зауралью"

Во вторник, 10 января, "Лада" встретилась с клубом из Кургана "Зауралье".
Гости открыли счет в дебюте второго периода, когда Константин Соколов реализовал большинство.
Тольяттинцы достаточно быстро отыгрались (Владислав Калетник), но гости вскоре воспользовались ошибкой "Лады" за своими воротами, и Кирилл Тагиров вновь вывел вперед "Зауралье".
На 36-й минуте тольяттинцы провели быструю контратаку, и подключившийся Никита Бобряшов забросил свою первую в сезоне шайбу — 2:2.
Этот счет не изменился в основное время, а в овертайме Илья Бочков принес гостям вторую победу в сезоне над "Ладой" — 2:3.
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