Шпажистка Виолетта Храпина выиграла Всероссийский турнир

В Москве на "Чкалов Арене" прошли первые крупные соревнования 2023 г. среди сильнейших фехтовальщиков — Всероссийский турнир по шпаге среди женщин.

Он завершился победой самарчанки Виолетты Храпиной. В финале она выиграла у москвички Айзанат Муртазаевой со счетом — 11:10.