Капот и казан одинаково опасны: статистика ВСК по травмам в 2022 году

По итогам 2022 года число обращений россиян по страхованию от несчастных случаев и болезней сократилось примерно на 17% — таковы данные аналитиков Страхового Дома ВСК.

При этом больше всего риску травм подвержены мужчины — на них приходится 62% страховых случаев с начала года. А самыми распространенными рисками остаются переломы и ушибы.

Чаще всего по итогам 2022 года россияне получали травмы быту, а также при занятиях спортом. Причем минимум 22% обращений в ВСК с начала года приходится на детей и подростков.

Самыми травмоопасными регионами, помимо Москвы (18% страховых случаев) стали: Удмуртия (9%), Башкортостан (9%), Кировская область (4,5%) и Челябинская область (4%). Реже всего жертвами несчастных случаев становятся жители Северного Кавказа, Калмыкии и Магадана (менее 0,1% в каждом).

Средняя по РФ выплата по страхованию от несчастных случаев и болезней составила почти 143 тыс. рублей. Размер компенсации зависит от разных факторов — суммы покрытия, тяжести полученной травмы и пр. Например, житель Алтайского края получил 45 тыс. рублей в связи с тем, что прищемил пальцы капотом своего автомобиля. Такую же сумму ВСК выплатила жителю Мордовии, который уронил себе на ногу казан. Томичка упала, когда вешала шторку в ванной комнате, компенсация составила 15 тыс. рублей.