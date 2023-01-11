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Страхование Финансы

Капот и казан одинаково опасны: статистика ВСК по травмам в 2022 году

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2022 года число обращений россиян по страхованию от несчастных случаев и болезней сократилось примерно на 17% — таковы данные аналитиков Страхового Дома ВСК.

При этом больше всего риску травм подвержены мужчины — на них приходится 62% страховых случаев с начала года. А самыми распространенными рисками остаются переломы и ушибы.

Чаще всего по итогам 2022 года россияне получали травмы быту, а также при занятиях спортом. Причем минимум 22% обращений в ВСК с начала года приходится на детей и подростков.

Самыми травмоопасными регионами, помимо Москвы (18% страховых случаев) стали: Удмуртия (9%), Башкортостан (9%), Кировская область (4,5%) и Челябинская область (4%). Реже всего жертвами несчастных случаев становятся жители Северного Кавказа, Калмыкии и Магадана (менее 0,1% в каждом).

Средняя по РФ выплата по страхованию от несчастных случаев и болезней составила почти 143 тыс. рублей. Размер компенсации зависит от разных факторов — суммы покрытия, тяжести полученной травмы и пр. Например, житель Алтайского края получил 45 тыс. рублей в связи с тем, что прищемил пальцы капотом своего автомобиля. Такую же сумму ВСК выплатила жителю Мордовии, который уронил себе на ногу казан. Томичка упала, когда вешала шторку в ванной комнате, компенсация составила 15 тыс. рублей.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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