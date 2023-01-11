В районе строительства метро "Театральная" в Самаре горела бытовка

В среду, 11 января, примерно в 18:49 произошел пожар в бытовке на ул. Галактионовсаая, 117 в Ленинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На борьбу с огнем были направлены 10 человек и три единицы техники.

Пожар был ликвидирован в 19:09 на площади 15 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Обстоятельства случившегося устанавливаются.