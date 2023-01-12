ХК ЦСК ВВС уступил "Динамо-Алтаю"

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В среду, 11 января, в Самаре состоялся матч между хоккейными клубами ЦСК ВВС и "Динамо-Алтаем" из Барнаула. По итогам игры счет составил 3:4 в пользу гостей.