ХК ЦСК ВВС уступил "Динамо-Алтаю"

В среду, 11 января, в Самаре состоялся матч между хоккейными клубами ЦСК ВВС и "Динамо-Алтаем" из Барнаула. По итогам игры счет составил 3:4 в пользу гостей.
На протяжении всей игры самарские летчики вели счет матча, но в третьем периоде ХК "Динамо-Алтай" сравнял счет.
"Игра могла закончиться в ничью, но удача оказалась на стороне соперника, после буллитов фортуна определила победителя", - отмечается в сообщении пресс-службы самарского хоккейного клуба.
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