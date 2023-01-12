Гандбольная "Лада" обыграла АГУ-"АДЫИФ"

В своем 21-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Тольятти "Лада" обыграла АГУ-"Адыиф" из Майкопа — 39:32 (20:15).
В заключительной пятиминутке первого тайма майкопчанки, желавшие хотя бы частично реабилитироваться после неудачи в Ижевске (тоже, кстати, "минус 7"), особенно разбушевались. От преимущества тольяттинок размером в "плюс 8" они бесцеремонно "откусили" три мяча.
Ранее волжанки больше чем на семь минут наглухо захлопнули перед адыгейками свою "калитку". Сами же шесть раз подряд за это время поразили ворота. А в том, что последовавшая затем пробуксовка всего лишь недоразумение, лихо доказали на старте второй половины, когда за четыре минуты восстановили статус-кво (23:15). После этого игра перетекла в обоюдоострое русло, в котором оборона не являлась сильным звеном. Ярким тому доказательством является суммарное количество голов. В атаке же у "Лады" было на кого полюбоваться. Многие девчонки периодически красиво и чрезвычайно плодотворно брали инициативу на себя.
Та же Наталья Решетникова, к примеру, которая на 41-й и 43-й минутах порадовала болельщиков двумя подряд эффектными уколами — один в результате мягкого переброса мяча через вратаря, другой в молниеносном отрыве. В первом тайме она на радость зрителям открыла собственный голевой баланс в этом матче за шесть с половиной минут до перерыва, едва впервые появилась на площадке после двух пропущенных из-за травмы игр. Хороша была временами и Ольга Щербак, взбадривавшая всех присущей ей пронзительной активностью у чужих ворот. В ее копилке шесть заброшенных мячей. Но приз лучшей у волжанок присудили все-таки Ирине Мокат, которая из своих шести голов четыре отгрузила майкопчанкам на пятиминутном интервале последней четверти игры.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!