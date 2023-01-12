Гандбольная "Лада" обыграла АГУ-"АДЫИФ"

В своем 21-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Тольятти "Лада" обыграла АГУ-"Адыиф" из Майкопа — 39:32 (20:15).

В заключительной пятиминутке первого тайма майкопчанки, желавшие хотя бы частично реабилитироваться после неудачи в Ижевске (тоже, кстати, "минус 7"), особенно разбушевались. От преимущества тольяттинок размером в "плюс 8" они бесцеремонно "откусили" три мяча.

Ранее волжанки больше чем на семь минут наглухо захлопнули перед адыгейками свою "калитку". Сами же шесть раз подряд за это время поразили ворота. А в том, что последовавшая затем пробуксовка всего лишь недоразумение, лихо доказали на старте второй половины, когда за четыре минуты восстановили статус-кво (23:15). После этого игра перетекла в обоюдоострое русло, в котором оборона не являлась сильным звеном. Ярким тому доказательством является суммарное количество голов. В атаке же у "Лады" было на кого полюбоваться. Многие девчонки периодически красиво и чрезвычайно плодотворно брали инициативу на себя.

Та же Наталья Решетникова, к примеру, которая на 41-й и 43-й минутах порадовала болельщиков двумя подряд эффектными уколами — один в результате мягкого переброса мяча через вратаря, другой в молниеносном отрыве. В первом тайме она на радость зрителям открыла собственный голевой баланс в этом матче за шесть с половиной минут до перерыва, едва впервые появилась на площадке после двух пропущенных из-за травмы игр. Хороша была временами и Ольга Щербак, взбадривавшая всех присущей ей пронзительной активностью у чужих ворот. В ее копилке шесть заброшенных мячей. Но приз лучшей у волжанок присудили все-таки Ирине Мокат, которая из своих шести голов четыре отгрузила майкопчанкам на пятиминутном интервале последней четверти игры.