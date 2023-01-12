Самарский фехтовальщик Кирилл Бородачев выиграл всероссийские соревнования

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Самарский фехтовальщик выиграл Всероссийские соревнования по рапире среди мужчин, которые прошли в Центре фехтования Ильгара Мамедова в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.