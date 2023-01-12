Недовольный тольяттинец разбил машину такси

В Тольятти задержали 44-летнего мужчину. Его подозревают в повреждении такси, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, ночью в конце декабря 2022 г. подозреваемый вызвал такси. За рулем приехавшей Lada Vesta была женщина. По мнению мужчины, она под надуманным предлогом отказалась везти его. Это разозлило мужчину, и он помял у такси капот, крыло и бампер, вырвал зеркало заднего вида, а затем ушел. Нанесенный машине ущерб составил около 96 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленные повреждение имущества").