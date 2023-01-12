В Тольятти задержали 44-летнего мужчину. Его подозревают в повреждении такси, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, ночью в конце декабря 2022 г. подозреваемый вызвал такси. За рулем приехавшей Lada Vesta была женщина. По мнению мужчины, она под надуманным предлогом отказалась везти его. Это разозлило мужчину, и он помял у такси капот, крыло и бампер, вырвал зеркало заднего вида, а затем ушел. Нанесенный машине ущерб составил около 96 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленные повреждение имущества").
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.