В Самарской области заболеваемость гриппом пошла на спад

Со 2 по 8 января в регионе было зарегистрировано 96 случаев гриппа. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости гриппом на 57,1%.
Специалисты Роспотребнадзора констатировали, что снижение заболеваемости гриппом в первую неделю января наблюдалось во всех возрастных группах: 0-2 года на 36,4%, 3-6 лет на 44,7%, 7-14 лет на 67,6%, 15 лет и старше на 59,4%, 65 лет и старше на 44,4%.
Кроме того, зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ на 42,4%, также — во всех возрастных группах: 0-2 года на 48,4%, 3-6 лет на 48,2%, 7-14 лет на 54,1%, 15 лет и старше на 38,6%.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров