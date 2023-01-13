В Самарской области заболеваемость гриппом пошла на спад

Со 2 по 8 января в регионе было зарегистрировано 96 случаев гриппа. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости гриппом на 57,1%.

Специалисты Роспотребнадзора констатировали, что снижение заболеваемости гриппом в первую неделю января наблюдалось во всех возрастных группах: 0-2 года на 36,4%, 3-6 лет на 44,7%, 7-14 лет на 67,6%, 15 лет и старше на 59,4%, 65 лет и старше на 44,4%.

Кроме того, зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ на 42,4%, также — во всех возрастных группах: 0-2 года на 48,4%, 3-6 лет на 48,2%, 7-14 лет на 54,1%, 15 лет и старше на 38,6%.