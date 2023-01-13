В Самаре при ночном пожаре на ул. Свободы пострадали два человека

В пятницу, 13 января, в 5:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Свободы,12 в Советском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы были направлены на тушение по повышенному рангу сложности: "Пожар № 2". К моменту их прибытия в доме горели домашние вещи в комнате на третьем этаже.

Всего на борьбу с огнем были привлечены 86 человек и 27 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 6:07.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что погибших нет, но пострадали два человека. Всего из здания было эвакуировано 130 человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.