Александр Пелевин и Петр Лундстрем примут участие на самарском литературно-просветительском фестивале "Путь к Победе"

В понедельник, 16 января, в 19:00 в ОДО (ул. Шостаковича, 7) состоится творческая встреча с поэтом, писателем Александром Пелевиным и скрипачом-виртуозом Петром Лундстремом. Встреча пройдет в рамках литературно-просветительского фестиваля "Путь к Победе".
Литературно-просветительский фестиваль "Путь к Победе" — это совместный образовательно-просветительский проект Дома Офицеров Самарского гарнизона, военно-гуманитарного общества "Запасная столица" и киностудии "Самаравоенфильм".
Александр Пелевин и Петр Лундстрем — патриоты, через творчество которых красной нитью проходит тема Донбасса и событий на Украине. Пётр неоднократно ездил в горячие точки СВО и выступал перед бойцами, командирами на передовой.
Как отмечают организаторы, гостей творческого вечера ожидает настоящая феерия импровизации, взрыв культуры, юмора, литературы и музыки.
Вход свободный.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.