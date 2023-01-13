Александр Пелевин и Петр Лундстрем примут участие на самарском литературно-просветительском фестивале "Путь к Победе"

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В понедельник, 16 января, в 19:00 в ОДО (ул. Шостаковича, 7) состоится творческая встреча с поэтом, писателем Александром Пелевиным и скрипачом-виртуозом Петром Лундстремом. Встреча пройдет в рамках литературно-просветительского фестиваля "Путь к Победе".