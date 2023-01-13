Самарцев приглашают на арт-завтрак с искусствоведом Полиной Фищенко

В воскресенье, 15 января, в 11:00 в Клубе Третьяковки в Самаре (ул. Фрунзе, 102б) состоится арт-завтрак.

На мероприятии искусствовед Полина Фищенко расскажет о кубах в истории искусства и том, как художники последних ста лет обыгрывали эту форму и работали с материалом.