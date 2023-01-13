"Лада" проиграла "Челмету"

Как и предыдущий соперник волжан, "Зауралье", челябинский "Челмет" ведет борьбу за выход в плей-офф.
В середине первого периода Иван Романов в большинстве вывел волжан вперед, а на 17-й минуте Алексей Митрофанов удвоил преимущество "Лады".
Гости до перерыва отыграли одну шайбу (Кирилл Кадышев), а во втором тот же Кадышев и дважды Петр Ясинский отправили три шайбы в ворота Александра Трушкова (2:4).
В середине третьего периода Романов забросил свою вторую в большинстве шайбу, сократив счет до минимума.
За полторы минуты до окончания третьего периода Валерий Белов заменил Трушкова полевым игроком, но уйти от поражения тольяттинцам это не помогло.
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