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Здравоохранение Общество

Активный образ жизни — здоровые дети

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Активный образ жизни — это неотъемлемая составляющая здорового и гармоничного развития ребенка. К активному образу жизни можно отнести как пешие прогулки на свежем воздухе, так и занятия физкультурой и различными видами спорта.

"Двигательная и физическая активность ребенка способствует более правильному функционированию практически всех органов и систем, включая сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, нервные системы, — отметил детский врач-травматолог-ортопед травматологического отделения педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, кандидат медицинских наук Федор Баранов. — Но наибольший эффект физические нагрузки оказывают на опорно-двигательную систему растущего организма, формируют мышечный корсет, укрепляют связочный аппарат, делают ребенка более выносливым. Гармоничное и правильное развитие опорно-двигательной системы формирует правильную осанку, а следовательно, и правильный стереотип походки, и положение за столом или партой".

Как подчеркивают специалисты, наиболее простой способ приучить ребенка к активному образу жизни — личный пример родителей.

"Начать можно с совместных походов на природу, плавания в бассейне или катания на лыжах, коньках или велосипедах. При этом не стоит забывать о мерах безопасности: соответствующая одежда, экипировка и адекватная физическая нагрузка. Активный образ жизни — это регулярные нагрузки с постепенным их прогрессированием", — рассказал Федор Алексеевич.

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