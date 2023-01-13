Активный образ жизни — здоровые дети

Активный образ жизни — это неотъемлемая составляющая здорового и гармоничного развития ребенка. К активному образу жизни можно отнести как пешие прогулки на свежем воздухе, так и занятия физкультурой и различными видами спорта.
"Двигательная и физическая активность ребенка способствует более правильному функционированию практически всех органов и систем, включая сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, нервные системы, — отметил детский врач-травматолог-ортопед травматологического отделения педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, кандидат медицинских наук Федор Баранов. — Но наибольший эффект физические нагрузки оказывают на опорно-двигательную систему растущего организма, формируют мышечный корсет, укрепляют связочный аппарат, делают ребенка более выносливым. Гармоничное и правильное развитие опорно-двигательной системы формирует правильную осанку, а следовательно, и правильный стереотип походки, и положение за столом или партой".
Как подчеркивают специалисты, наиболее простой способ приучить ребенка к активному образу жизни — личный пример родителей.
"Начать можно с совместных походов на природу, плавания в бассейне или катания на лыжах, коньках или велосипедах. При этом не стоит забывать о мерах безопасности: соответствующая одежда, экипировка и адекватная физическая нагрузка. Активный образ жизни — это регулярные нагрузки с постепенным их прогрессированием", — рассказал Федор Алексеевич.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров