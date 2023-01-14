Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина в паре проиграли в финале турнира Аделаида-2

Уроженка Самарской области Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной проиграли в финальном матче хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде, пишет championat.com.

Теннисистки уступили паре Луиза Стефани (Бразилия)/Тэйлор Таунсенд (США).

Павлюченкова и Рыбакина проиграли со счетом 7:5, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. На счету Стефани и Таунсенд шесть эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

Павлюченкова и Рыбакина два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из 10.

Анастасия Павлюченкова в матче первого круга Australian Open встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Australian Open — 2023 стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца.