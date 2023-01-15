В Кинеле более 100 человек тушат крупный пожар на продуктовом рынке

В воскресенье, 15 января, около 3:33, начался пожар на рынке на ул. Октябрьской в Кинеле. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия пожарных горели торговые ряды. С огнем борются 118 человек, работают три пожарных поезда, из Самары, Кинеля и Сызрани. В 7:45 пожар локализовали на площади 1500 кв. м.

В 9:05 было обнаружено тело погибшего, его личность устанавливают.

СУ СК РФ по Самарской области сообщает, что по факту обнаружения погибшего начата доследственная проверка. На место происшествия выехал руководитель следственного отдела по Кинелю.

Кроме того, прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности на рынке "Колхозный". Сейчас на пожаре работают зампрокурора области Дмитрий Смоленцев, и. о. межрайонного Кинельского прокурора Илья Трапезанов.