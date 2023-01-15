В Самарской области два человека пожара в Похвистневском районе

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В субботу, 14 января, примерно в 15:23, начался пожар в частном доме на ул. Партизанской, 49 в с. Сосновка Похвистневского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.