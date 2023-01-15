В Новокуйбышевске пропала 15-летняя девушка

В Новокуйбышевске разыскивают пропавшую 15-летнюю Валерию Шестаполову. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Девушка ушла из дома на ул. Дзержинского в 17:30 13 января и не вернулась.
Приметы пропавшей: на вид 15 лет, рост 155 см, среднего телосложения, темные волосы до плеч, карие глаза, была одета в розовую вязаную шапку, синие джинсы, темно-синюю удлиненную куртку, черные сапоги ниже колен и розовые варежки.
Всех, кто видел или располагает информацией о местонахождении подростка, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по Новокуйбышевску 8 (846) 356-67-81, либо 102.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.