В Новокуйбышевске пропала 15-летняя девушка

В Новокуйбышевске разыскивают пропавшую 15-летнюю Валерию Шестаполову. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Девушка ушла из дома на ул. Дзержинского в 17:30 13 января и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 15 лет, рост 155 см, среднего телосложения, темные волосы до плеч, карие глаза, была одета в розовую вязаную шапку, синие джинсы, темно-синюю удлиненную куртку, черные сапоги ниже колен и розовые варежки.

Всех, кто видел или располагает информацией о местонахождении подростка, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по Новокуйбышевску 8 (846) 356-67-81, либо 102.