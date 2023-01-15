Под Сызранью водитель Renault врезался в забор

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В субботу, 14 января, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП в с. Старая Рачейка. Об этом сообщает областное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области