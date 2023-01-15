14 января хоккеисты "Лады" обыграли "Южный Урал"

В субботу, 14 января, хоккеисты "Лады" на домашней арене в Тольятти встретились с "Южным Уралом" из Орска.
Волжане забили по шайбе в каждом периоде и выиграли со счетом 3:1. Гости смогли отправить шайбу в ворота "Лады" только в третьем периоде.
Следующую игру тольяттинцы проведут с "Бураном" 19 января.
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