ЦСК ВВС обыграли "Динамо-Алтай" — 5:0

В субботу, 14 января, ХК ЦСК ВВС провел четвертый матч с "Динамо-Алтай" из Барнаула.

На этот раз самарцы одержали разгромную победу 5:0. По одной шайбе волжане забили в первых двух периодах, и три — в третьем.

25 января ЦСК ВВС в гостях сыграет с "Челнами" из Набережных Челнов.