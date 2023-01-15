ЦСК ВВС обыграли "Динамо-Алтай" — 5:0

В субботу, 14 января, ХК ЦСК ВВС провел четвертый матч с "Динамо-Алтай" из Барнаула.
На этот раз самарцы одержали разгромную победу 5:0. По одной шайбе волжане забили в первых двух периодах, и три — в третьем.
25 января ЦСК ВВС в гостях сыграет с "Челнами" из Набережных Челнов.
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