Глава Следственного комитета затребовал доклад по пожару на рынке в Кинеле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту гибели мужчины на пожаре в Кинеле.

Напомним, в ночь на 15 января в Кинеле произошел пожар на продовольственном рынке. Огонь охватил 1500 кв. м. На месте пожара было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

По данному факту следственными органами СК России по Самарской области начата доследственная проверка. Следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Галиханову М.Ф. представить доклад о ходе проведения доследственной проверки", - сообщает информационный центр СК России.