"Ладья" проиграла "Красноярским рысям"

В воскресенье, 15 января, очередным соперником "Ладьи" были "Красноярские Рыси", которые в этом сезоне дебютировали в МХЛ.

Перед матчем заболел основной вратарь "Ладьи" Данила Овчарик, в связи с чем место в воротах волжан занял Сергей Шевченко, для которого игра стала дебютом в МХЛ.

На 13-й минуте воспитанник "Лады" Антон Бегаев, играющий за "Красноярских Рысей", обыграл защитника волжан и точно бросил по воротам Шевченко.

Во втором периоде Гордей Маслов забросил вторую шайбу хозяев, а в дебюте третьего сибиряки воспользовались ошибкой "Ладьи" в чужой зоне, и организовали стремительную контратаку, которую завершил защитник Егор Волков — 3:0, установивший окончательный счет матча.