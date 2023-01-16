"Ладья" проиграла "Красноярским рысям"

В воскресенье, 15 января, очередным соперником "Ладьи" были "Красноярские Рыси", которые в этом сезоне дебютировали в МХЛ.
Перед матчем заболел основной вратарь "Ладьи" Данила Овчарик, в связи с чем место в воротах волжан занял Сергей Шевченко, для которого игра стала дебютом в МХЛ.
На 13-й минуте воспитанник "Лады" Антон Бегаев, играющий за "Красноярских Рысей", обыграл защитника волжан и точно бросил по воротам Шевченко.
Во втором периоде Гордей Маслов забросил вторую шайбу хозяев, а в дебюте третьего сибиряки воспользовались ошибкой "Ладьи" в чужой зоне, и организовали стремительную контратаку, которую завершил защитник Егор Волков — 3:0, установивший окончательный счет матча.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!