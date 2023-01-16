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Строительство Строительство и недвижимость

По итогам 2022 г. Самарская область перевыполнила план по вводу жилья

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 году в Самарской области введено в эксплуатацию 1881, 3 млн. метров жилья. План региональной программы "Жильё" нацпроекта "Жильё и городская среда" выполнен на 100,3%, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

"По вводу жилья отрасль показала хорошие результаты. За 12 месяцев 2022 года введено 1881,3 млн. кв. метров жилья, это на 4,4% больше, чем в прошлом году", — отметил глава регионального минстроя Николай Плаксин.

Напомним, что в 2021 году регион  перевыполнил установленный план (введено 1,806 млн. кв. метров). Самарская область стала абсолютным лидером в ПФО по темпам прироста вводимого жилья, который составил 28,7%.

Данные по вводу жилья в России озвучил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин: "Мы действительно хорошо отработали прошлый год, мы на сто процентов видим уже, что ввод жилья будет 101,5 миллиона квадратных метров — это то, что уже подтверждено всеми регионами. По уточнённым данным статистики, я думаю, что мы уйдём ещё больше", — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Он добавил, что на рост объёмов строительства повлияли несколько программ в комплексе. В том числе, результаты работы по сокращению инвестиционно-строительного цикла и программа социальной газификации.

Стоит отметить, что в текущем году принята стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года и с прогнозом до 2035 года. Она позволит развивать строительство системно. За последние три года принято 50 законов, направленных на сокращение инвестиционно-строительного цикла.

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