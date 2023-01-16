Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу Словакии Кристину Кучову со счётом 7:6 (8:6), 7:5, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Шнайдер сделала 9 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Кучовой 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей пары Юань Юэ (Китай) — Мария Саккари (Греция).