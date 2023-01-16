В Самаре при пожаре в Постниковом Овраге погибла женщина

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В воскресенье, 15 января, примерно в 6:00 начался пожар в Постниковом Овраге в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.