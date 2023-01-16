При тушении пожара в Новокуйбышевске обнаружили тело мужчины

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В воскресенье, 15 января, в 22:29, загорелись вещи в квартире дома № 17 по ул. Дзержинского в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.