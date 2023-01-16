В Самарской области продолжается строительство важнейших объектов социальной сферы

По итогам минувшего года в Самарской области в рамках реализации национальных проектов были введены в эксплуатацию 15 крупных объектов социального назначения. Среди них — детские сады на Подшипниковой и Ташкентской в Самаре, 2-я очередь школы на Пятой просеке в областном центре, лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра "Чайка" и многие другие.

Полностью завершены строительные и отделочные работы на двух объектах здравоохранения — административном здании Нефтегорской центральной районной больницы и новом корпусе Самарской областной детской инфекционной больницы на улице Шверника, фактически построена первая очередь Тольяттинской набережной.

При этом плановый срок ввода в эксплуатацию больницы на Шверника — конец 2023 г., объект построен практически на год раньше срока.

Еще более масштабные задачи стоят перед регионом в начавшемся году: планируется ввод 24 объектов социальной сферы. Ход строительства обсудили в правительстве Самарской области на совещании, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Виктор Кудряшов.

В совещании также приняли участие представители Росстройнадзора, регионального минстроя во главе с руководителем ведомства Николаем Плаксиным, министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева, министр здравоохранения Армен Бенян, руководство других министерств и ведомств, заместитель главы Самары Максим Харитонов, мэр Тольятти Николай Ренц, а также руководители отдельных иных муниципальных образований и представители крупнейших подрядных организаций.

"Прошу сразу настроиться на активную работу, задачи у нас в этом году серьезные, времени на раскачку нет, — обратился к участникам совещания Виктор Кудряшов. — Проверьте, утверждены ли планы-графики организации работ. Прошу строго контролировать их соблюдение. Нам необходимо ввести объекты в запланированные сроки, а еще лучше, как это уже стало традицией в Самарской области — досрочно".

Глав муниципалитетов первый вице-губернатор призвал сократить сроки оформления разрешительной документации (до 5 рабочих дней), а сроки расчетов с подрядчиками после подписания актов о сдаче-приемке выполненных работ — до трех рабочих дней.

"Все объекты обеспечены финансированием, никаких задержек с оплатой работ допускать нельзя", — подчеркнул первый вице-губернатор.

Строящиеся объекты финансируются как в рамках нацпроектов, так и за счет средств регионального бюджета.

До конца текущего года Самара получит еще один детский сад — он строится по нацпроекту "Образование" в Промышленном районе областного центра, возле Воронежских озер. В марте планируют ввести в эксплуатацию большую школу на 1600 учебных мест в Автозаводском районе Тольятти.

До сентября здесь планируют организовать центр дополнительного образования и внешкольных занятий, а осенью учреждение среднего образования откроет свои двери для учащихся.

Еще четыре новых школы планируется построить до конца года на условиях государственно-частного партнерства, совместно с ООО "ПроШкола", структурой государственного института развития ВЭБ.РФ в рамках госпрограммы "Развитие образования". Первая из таких школ — в селе Лопатино — готова уже более чем на 50%. Школа в поселке "Волгарь" начнет строиться в текущем году, но подрядчики заверяют, что сдадут объект до конца года, работы будут организованы в ускоренном режиме. Такие же планы — еще по двум школам: в Крутых Ключах Красноглинского района Самары и в 18-м квартале Тольятти.

Школа в Тимофеевке строится исключительно за счет средств областного бюджета. По оценке областного министерства строительства, к настоящему времени здесь наметилось отставание от графика. Председатель облправительства поручил главе муниципального образования тщательнее контролировать организацию работ, нарастить темпы строительства, активнее взаимодействовать с подрядчиком. Школа к 1 сентября должна быть готова принять учеников — поставил задачу Виктор Кудряшов. "Рассчитывайте с подрядчиками силы и средства для завершения работ", — сказал глава правительства.

Летом планируется завершить строительство нового крупного спортивного объекта — крытого футбольного манежа на 500 человек в Самаре, возле стадиона "Солидарность-Арена". Уникальный проект манежа предполагает использование большого количества металлоконструкций, а в минувшем году фиксировалось удорожание и дефицит этих строительных материалов. Сейчас трудности удалось преодолеть, строительство ведется в ускоренном темпе.

В этом году будет также введен в эксплуатацию плавательный бассейн в Куйбышевском районе Самары — спортивный объект, которого жители ждали более 10 лет. Близится к завершению и строительство современной поликлиники на 700 посещений в поселке "Волгарь".

В текущем году запланирован ввод еще одного долгожданного социального объекта — Южного пансионата ветеранов труда неподалеку от села Высокое в Пестравском районе губернии. В здании ведутся внутренние отделочные работы, объект подключен к инженерной инфраструктуре (тепло, электроснабжение).

На совещании обсудили также реализацию проектов, которые завершатся в 2024 году. Два из них — ФОК с бассейном в Красноярском районе и ФОК в поселке Прибрежный — строятся с привлечением средств спонсоров.

С опережением срока ввода (октябрь 2024 г.) идет строительство нового здания театра "Грань". Уже в апреле строители намерены построить крышу, закрыть тепловой контур и начать отделочные работы.

"Самарская область показала очень хорошие результаты социально-экономического развития в прошлом году. По многим направлениям нас отмечают как лучший регион, регион-лидер. Создан хороший задел на будущее. Нам важно поддерживать и в дальнейшем набранный темп, выполнять все намеченные планы в срок или раньше срока. Зная мощь наших строительных, подрядных организаций, видя их заинтересованность в развитии региона, не сомневаюсь, что мы с этими задачами справимся. Прошу вас и в дальнейшем проявлять активность, участвовать в торгах и конкурсах на господряды", — обратился к руководителям предприятий строительной отрасли Виктор Кудряшов.

Председатель правительства региона также отметил, что в текущем году в бюджет Самарской области удалось привлечь более 50 миллиардов рублей федерального финансирования. Значительная часть этих средств будет направлена на строительство новых социальных объектов.