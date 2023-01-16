В Самарской области продолжается строительство важнейших объектов социальной сферы

По итогам минувшего года в Самарской области в рамках реализации национальных проектов были введены в эксплуатацию 15 крупных объектов социального назначения. Среди них — детские сады на Подшипниковой и Ташкентской в Самаре, 2-я очередь школы на Пятой просеке в областном центре, лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра "Чайка" и многие другие.
Полностью завершены строительные и отделочные работы на двух объектах здравоохранения — административном здании Нефтегорской центральной районной больницы и новом корпусе Самарской областной детской инфекционной больницы на улице Шверника, фактически построена первая очередь Тольяттинской набережной.
При этом плановый срок ввода в эксплуатацию больницы на Шверника — конец 2023 г., объект построен практически на год раньше срока.
Еще более масштабные задачи стоят перед регионом в начавшемся году: планируется ввод 24 объектов социальной сферы. Ход строительства обсудили в правительстве Самарской области на совещании, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Виктор Кудряшов.
В совещании также приняли участие представители Росстройнадзора, регионального минстроя во главе с руководителем ведомства Николаем Плаксиным, министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева, министр здравоохранения Армен Бенян, руководство других министерств и ведомств, заместитель главы Самары Максим Харитонов, мэр Тольятти Николай Ренц, а также руководители отдельных иных муниципальных образований и представители крупнейших подрядных организаций.
"Прошу сразу настроиться на активную работу, задачи у нас в этом году серьезные, времени на раскачку нет, — обратился к участникам совещания Виктор Кудряшов. — Проверьте, утверждены ли планы-графики организации работ. Прошу строго контролировать их соблюдение. Нам необходимо ввести объекты в запланированные сроки, а еще лучше, как это уже стало традицией в Самарской области — досрочно".
Глав муниципалитетов первый вице-губернатор призвал сократить сроки оформления разрешительной документации (до 5 рабочих дней), а сроки расчетов с подрядчиками после подписания актов о сдаче-приемке выполненных работ — до трех рабочих дней.
"Все объекты обеспечены финансированием, никаких задержек с оплатой работ допускать нельзя", — подчеркнул первый вице-губернатор.
Строящиеся объекты финансируются как в рамках нацпроектов, так и за счет средств регионального бюджета.
До конца текущего года Самара получит еще один детский сад — он строится по нацпроекту "Образование" в Промышленном районе областного центра, возле Воронежских озер. В марте планируют ввести в эксплуатацию большую школу на 1600 учебных мест в Автозаводском районе Тольятти.
До сентября здесь планируют организовать центр дополнительного образования и внешкольных занятий, а осенью учреждение среднего образования откроет свои двери для учащихся.
Еще четыре новых школы планируется построить до конца года на условиях государственно-частного партнерства, совместно с ООО "ПроШкола", структурой государственного института развития ВЭБ.РФ в рамках госпрограммы "Развитие образования". Первая из таких школ — в селе Лопатино — готова уже более чем на 50%. Школа в поселке "Волгарь" начнет строиться в текущем году, но подрядчики заверяют, что сдадут объект до конца года, работы будут организованы в ускоренном режиме. Такие же планы — еще по двум школам: в Крутых Ключах Красноглинского района Самары и в 18-м квартале Тольятти.
Школа в Тимофеевке строится исключительно за счет средств областного бюджета. По оценке областного министерства строительства, к настоящему времени здесь наметилось отставание от графика. Председатель облправительства поручил главе муниципального образования тщательнее контролировать организацию работ, нарастить темпы строительства, активнее взаимодействовать с подрядчиком. Школа к 1 сентября должна быть готова принять учеников — поставил задачу Виктор Кудряшов. "Рассчитывайте с подрядчиками силы и средства для завершения работ", — сказал глава правительства.
Летом планируется завершить строительство нового крупного спортивного объекта — крытого футбольного манежа на 500 человек в Самаре, возле стадиона "Солидарность-Арена". Уникальный проект манежа предполагает использование большого количества металлоконструкций, а в минувшем году фиксировалось удорожание и дефицит этих строительных материалов. Сейчас трудности удалось преодолеть, строительство ведется в ускоренном темпе.
В этом году будет также введен в эксплуатацию плавательный бассейн в Куйбышевском районе Самары — спортивный объект, которого жители ждали более 10 лет. Близится к завершению и строительство современной поликлиники на 700 посещений в поселке "Волгарь".
В текущем году запланирован ввод еще одного долгожданного социального объекта — Южного пансионата ветеранов труда неподалеку от села Высокое в Пестравском районе губернии. В здании ведутся внутренние отделочные работы, объект подключен к инженерной инфраструктуре (тепло, электроснабжение).
На совещании обсудили также реализацию проектов, которые завершатся в 2024 году. Два из них — ФОК с бассейном в Красноярском районе и ФОК в поселке Прибрежный — строятся с привлечением средств спонсоров.
С опережением срока ввода (октябрь 2024 г.) идет строительство нового здания театра "Грань". Уже в апреле строители намерены построить крышу, закрыть тепловой контур и начать отделочные работы.
"Самарская область показала очень хорошие результаты социально-экономического развития в прошлом году. По многим направлениям нас отмечают как лучший регион, регион-лидер. Создан хороший задел на будущее. Нам важно поддерживать и в дальнейшем набранный темп, выполнять все намеченные планы в срок или раньше срока. Зная мощь наших строительных, подрядных организаций, видя их заинтересованность в развитии региона, не сомневаюсь, что мы с этими задачами справимся. Прошу вас и в дальнейшем проявлять активность, участвовать в торгах и конкурсах на господряды", — обратился к руководителям предприятий строительной отрасли Виктор Кудряшов.
Председатель правительства региона также отметил, что в текущем году в бюджет Самарской области удалось привлечь более 50 миллиардов рублей федерального финансирования. Значительная часть этих средств будет направлена на строительство новых социальных объектов.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.