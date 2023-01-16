Причиной пожара на рынке в Кинеле мог стать взрыв газового баллона

У правоохранителей появилась версия о причине крупного пожара в Кинеле Самарской области. Там погиб один человек.

Напомним, ЧП случилось в ночь на 15 января на продовольственном рынке. Огонь охватил 1500 кв. м. На месте пожара было обнаружено тело мужчины.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Галиханову М. Ф. представить доклад о ходе проведения доследственной проверки", — сообщает информационный центр СК России.

По данным Волга Ньюс, причиной пожара мог быть взрыв газового баллона.

"Повар, который погиб, имел два тандыра. В них он готовил лепешки. Тандыры работали от газовых баллонов. Предполагается, что произошел взрыв. Один из охранников, который в этот момент обходил рынок, рассказал, что услышал резкий звук. А потом прям рядом с ним упали остатки газового баллона. Он рассказывает, что его чудом не убило", — сообщил источник Волга Ньюс.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.