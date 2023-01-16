При тушении ночного пожара в Самарской области нашли тело мужчины

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 16 января, около 4:18, начался пожар в в пер. Кооперативный, 6 в с. Обшаровка Приволжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.