В Самарской области зарегистрированы случаи заболевания корью

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На территории Самарской области зарегистрированы случаи заболевания корью. В этой связи глава Тольятти Николай Ренц обратился к родителям юных горожан с просьбой привить детей от кори, если такие прививки до настоящего времени не сделаны.