В Самарской области зарегистрированы случаи заболевания корью

На территории Самарской области зарегистрированы случаи заболевания корью. В этой связи глава Тольятти Николай Ренц обратился к родителям юных горожан с просьбой привить детей от кори, если такие прививки до настоящего времени не сделаны.
"Говорю как инфекционист: корь — тяжелое заболевание, которое может закончиться летально. Это также корьевые энцефалиты, поражения мозга, и последствия болезни могут быть достаточно тяжелыми. Не думайте, что заболевание просто и легко проходит. Поэтому, если ваши дети от кори еще не привиты — привейте их. Вакцина есть. Она очень эффективна. Позаботьтесь о здоровье своих детей, сделайте прививку, — подчеркнул глава города", — отметил врач.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров