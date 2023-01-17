Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге Australian Open итальянской теннисистке Камиле Джорджи, пишет championat.com.

Встреча завершилась победой Джорджи - 6:0, 6:1. Продолжительность игры составила 55 минут.

На счету Павлюченковой одна подача навылет, шесть двойных ошибок и шесть из десяти реализованных брейк-пойнтов. У ее соперницы три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех (33%).

Во втором круге соревнований соперницей Камилы Джорджи будет Анна Шмидлова.