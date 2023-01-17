Гандбольная "Лада" уступила "Астраханочке"

В своем 22-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Астрахани "Лада" проиграла "Астраханочке" — 23:31 (8:14).

Двумя голами кряду на старте хозяйки задали выгодный для себя тон противостоянию. До 21-й минуты борьба шла на встречных курсах. До этой временной отметки тольяттинки благодаря голам Валерии Кирдяшевой дважды уравнивали положение (6:6 и 7:7). Причем еще раньше пару раз неоднократно приближались к паритету.

Екатерина Маренникова взяла тайм-аут. Нити игры окончательно ускользнули от "Лады". То командное совещание ей пользы не принесло. Скорее, наоборот. Реализация и так хромала, а теперь сошла почти на нет.

После "планерки" до финиша первого тайма тольяттинки в общей сложности всего однажды за 11 с лишним минут поразили чужие ворота. И в раздевалке горько переваривали деморализующие "минус 6".

Астраханки падать ниц перед напором соперниц не стали. В их арсенале оказалось больше эффективных вариантов ведения успешной борьбы. В рост перевес южанок снова двинулся на 34-й минуте, на 42-й достиг двукратного значения (24:12). На этом уже можно было ставить точку… Наверное, тольяттинки бы так и сделали, имей они на это право. Но все-таки разок еще взъерошились, перехватив инициативу. Даже заставили хозяек брать тайм-аут, отыграв у них три мяча. И последние два гола наши записали в этой встрече на себя. В целом же, однако, оказались от решения задачи слишком далеко.