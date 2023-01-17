Гандбольная "Лада" уступила "Астраханочке"

В своем 22-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Астрахани "Лада" проиграла "Астраханочке" — 23:31 (8:14).
Двумя голами кряду на старте хозяйки задали выгодный для себя тон противостоянию. До 21-й минуты борьба шла на встречных курсах. До этой временной отметки тольяттинки благодаря голам Валерии Кирдяшевой дважды уравнивали положение (6:6 и 7:7). Причем еще раньше пару раз неоднократно приближались к паритету.
Екатерина Маренникова взяла тайм-аут. Нити игры окончательно ускользнули от "Лады". То командное совещание ей пользы не принесло. Скорее, наоборот. Реализация и так хромала, а теперь сошла почти на нет.
После "планерки" до финиша первого тайма тольяттинки в общей сложности всего однажды за 11 с лишним минут поразили чужие ворота. И в раздевалке горько переваривали деморализующие "минус 6".
Астраханки падать ниц перед напором соперниц не стали. В их арсенале оказалось больше эффективных вариантов ведения успешной борьбы. В рост перевес южанок снова двинулся на 34-й минуте, на 42-й достиг двукратного значения (24:12). На этом уже можно было ставить точку… Наверное, тольяттинки бы так и сделали, имей они на это право. Но все-таки разок еще взъерошились, перехватив инициативу. Даже заставили хозяек брать тайм-аут, отыграв у них три мяча. И последние два гола наши записали в этой встрече на себя. В целом же, однако, оказались от решения задачи слишком далеко.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!