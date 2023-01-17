Тела двух мужчин нашли в самарском гараже

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Утром 16 января в гараже около дома № 1 на ул. 2-я Кубанская в Самаре обнаружили тела мужчин 33 и 35 лет. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в СУ СК РФ по Самарской области.