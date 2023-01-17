Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры в Тольятти

В понедельник, 16 января, примерно в 18:18, начался пожар в доме № 6 на бульваре Луначарского в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горела мебель и вещи в квартире на площади 8 кв. м. На борьбу с огнем направили 26 человек. Пожар ликвидировали в 18:35.

Пожарные спасли двух человек, а всего из здания эвакуировали 17 человек, в том числе троих детей.

Обстоятельства случившегося устанавливают.