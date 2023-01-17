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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" подписала центрового Владимира Ивлева

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" подписал контракт с центровым Владимиром Ивлевым.

Ивлев — мастер спорта международного класса. Родился 28 февраля 1990 года. Рост 207 см.

Выступал за юношескую, молодежную и основную команды московского "Динамо" (2005-2011), "Рязань" (2011/2012), "Нижний Новгород" (2012-2016), "Локомотив-Кубань" (2016-2020), "Парму" (2020/2021) и ЦСКА (2021/2022).

Бронзовый призер Суперлиги (2012). Обладатель Кубка России (2018). Серебряный призер чемпионата России и Единой Лиги ВТБ (2014, 2022). Финалист Еврокубка (2018).

Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионата Европы U18 (2007) и чемпионатов Европы U20 (2009 и 2010). В составе студенческой сборной России — победитель Всемирной универсиады (2013). Победитель Спортивных игр БРИКС (2017). В составе национальной сборной России принимал участие в Евробаскете-2017 и Кубке мира-2019.

В сезоне-2021/2022 в составе ЦСКА принял участие в 11 матчах Единой Лиги ВТБ (2,1 очка и 2 подбора в среднем за матч) и 4 матчах Евролиги.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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