Баскетбольная "Самара" подписала центрового Владимира Ивлева

БК "Самара" подписал контракт с центровым Владимиром Ивлевым.

Ивлев — мастер спорта международного класса. Родился 28 февраля 1990 года. Рост 207 см.

Выступал за юношескую, молодежную и основную команды московского "Динамо" (2005-2011), "Рязань" (2011/2012), "Нижний Новгород" (2012-2016), "Локомотив-Кубань" (2016-2020), "Парму" (2020/2021) и ЦСКА (2021/2022).

Бронзовый призер Суперлиги (2012). Обладатель Кубка России (2018). Серебряный призер чемпионата России и Единой Лиги ВТБ (2014, 2022). Финалист Еврокубка (2018).

Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионата Европы U18 (2007) и чемпионатов Европы U20 (2009 и 2010). В составе студенческой сборной России — победитель Всемирной универсиады (2013). Победитель Спортивных игр БРИКС (2017). В составе национальной сборной России принимал участие в Евробаскете-2017 и Кубке мира-2019.

В сезоне-2021/2022 в составе ЦСКА принял участие в 11 матчах Единой Лиги ВТБ (2,1 очка и 2 подбора в среднем за матч) и 4 матчах Евролиги.