Семь человек за сутки отравились угарным газом в Самарской области

В воскресенье, 15 января, в Самарской области семь человек отравились угарным газом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 18:50 15 января в квартире на ул. Пионерской в Отрадном пострадали четверо человек: мужчины 61 и 30 лет, 57-летняя женщина и 23-летняя девушка.

В тот же день на ул. Днепровской в пос. Зубчаниновка отравились угарным газом трое: 32-летняя женщина, 11-летний мальчик и девочка 2022 года рождения. Всех их госпитализировали.

По предварительным данным, в обоих случаях причиной ЧП были нарушения правил эксплуатации газового оборудования.