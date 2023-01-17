Ровно год назад стала доступна подача заявки на получение Карты жителя Самарской области в электронной форме

Онлайн-подача заявки на Интернет-портале card.samregion.ru стартовала 17 января 2022 года.
Для того, чтобы подать заявку на получение Карты жителя, нужно нажать на кнопку "Получить" на главной странице Интернет-портала в разделе "Возможности карты", авторизоваться с помощью логина и пароля с портала Госуслуг, после чего откроется форма онлайн-заявки, которую необходимо полностью заполнить.
Также пользователю потребуется загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку. Когда Карта жителя Самарской области будет готова к выдаче, пользователь получит СМС-сообщение от банка. В среднем срок изготовления составляет 14 дней. Для получения карты при себе необходимо иметь паспорт.
Проект карты жителя и Интернет-портал был инициирован губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в Послании депутатам Губернской думы и жителям региона. Работа над проектом ведется в рамках регионального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика".
Карта жителя Самарской области выпускается на основе платежной системы "Мир" и обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как полноценную банковскую карту, транспортное приложение (оплачивать проезд в общественном транспорте), получать скидки, бонусы и кешбэк, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, которых на сегодня уже около 190, использовать государственные электронные сервисы, перевести получение социальных выплат, пенсий и зарплаты, а также предъявлять её как полис ОМС.
"Проект "Карта жителя Самарской области" оказался очень востребованным среди жителей нашего региона. Об этом говорят, прежде всего, цифры: только за прошлый год держателями Карты жителя стали более 30 тыс. человек. Количество заявок из Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Чапаевска, Жигулевска, Кинеля постоянно увеличивается. И сам проект, и интернет-портал активно развиваются, появляются новые сервисы, новые партнеры. Растет посещаемость портала, увеличивается количество заявлений на оформление Карты жителя, в том числе онлайн. Без преувеличения можно сказать, что проект "Карта жителя Самарской области" стал одним из заметных и значимых цифровых событий", - сообщил заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
На текущий момент подано уже более 41 тысячи заявлений на получение Карты жителя, в том числе с помощью онлайн-заявок.
Заказать карту жителя можно не только путем подачи онлайн-заявки на Интернет-портале, но и в отделениях Банка ВТБ (ПАО) и АО КБ "Солидарность". Список отделений можно найти на Интернет-портале во вкладке "Информация о банках". Изготовление и обслуживание карты бесплатно.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.