Ровно год назад стала доступна подача заявки на получение Карты жителя Самарской области в электронной форме

Онлайн-подача заявки на Интернет-портале card.samregion.ru стартовала 17 января 2022 года.

Для того, чтобы подать заявку на получение Карты жителя, нужно нажать на кнопку "Получить" на главной странице Интернет-портала в разделе "Возможности карты", авторизоваться с помощью логина и пароля с портала Госуслуг, после чего откроется форма онлайн-заявки, которую необходимо полностью заполнить.

Также пользователю потребуется загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку. Когда Карта жителя Самарской области будет готова к выдаче, пользователь получит СМС-сообщение от банка. В среднем срок изготовления составляет 14 дней. Для получения карты при себе необходимо иметь паспорт.

Проект карты жителя и Интернет-портал был инициирован губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в Послании депутатам Губернской думы и жителям региона. Работа над проектом ведется в рамках регионального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика".

Карта жителя Самарской области выпускается на основе платежной системы "Мир" и обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как полноценную банковскую карту, транспортное приложение (оплачивать проезд в общественном транспорте), получать скидки, бонусы и кешбэк, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, которых на сегодня уже около 190, использовать государственные электронные сервисы, перевести получение социальных выплат, пенсий и зарплаты, а также предъявлять её как полис ОМС.

"Проект "Карта жителя Самарской области" оказался очень востребованным среди жителей нашего региона. Об этом говорят, прежде всего, цифры: только за прошлый год держателями Карты жителя стали более 30 тыс. человек. Количество заявок из Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Чапаевска, Жигулевска, Кинеля постоянно увеличивается. И сам проект, и интернет-портал активно развиваются, появляются новые сервисы, новые партнеры. Растет посещаемость портала, увеличивается количество заявлений на оформление Карты жителя, в том числе онлайн. Без преувеличения можно сказать, что проект "Карта жителя Самарской области" стал одним из заметных и значимых цифровых событий", - сообщил заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

На текущий момент подано уже более 41 тысячи заявлений на получение Карты жителя, в том числе с помощью онлайн-заявок.

Заказать карту жителя можно не только путем подачи онлайн-заявки на Интернет-портале, но и в отделениях Банка ВТБ (ПАО) и АО КБ "Солидарность". Список отделений можно найти на Интернет-портале во вкладке "Информация о банках". Изготовление и обслуживание карты бесплатно.