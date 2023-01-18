В Тольятти 27 человек выезжали тушить пожар в ТРК

Во вторник, 17 января, произошло возгорание в тольяттинском ТРК "Вега".

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о пожаре на ул. Юбилейная, д. 40 поступило в 21:10. На тушение были направлены 27 человек и девять единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 21:22 на площади 3 кв.м.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается.