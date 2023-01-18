В Похвистнево разыскивают пропавшую девушку

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшей уроженки Похвистнево — Ульяны Овчинниковой, 2002 года рождения, которая 25 ноября около 19:00 ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы без вести пропавшей: женщина, на вид 19 лет, рост 175 см, лицо ромбовидное, лоб средний, лоб скошенный, брови дугообразные, глаза карего цвета, нос средний прямой, размер обуви 42-43.
Была одета: шапка вязанная синего цвета, пуховик фиолетового цвета, брюки черного цвета, ботинки черного цвета.
Всех, кто видел девушку или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(937)790-50-02, 8(84656)2-34-69, либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.