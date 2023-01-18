В Похвистнево разыскивают пропавшую девушку

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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшей уроженки Похвистнево — Ульяны Овчинниковой, 2002 года рождения, которая 25 ноября около 19:00 ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.