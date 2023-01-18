Диана Шнайдер закончила выступление на Australian Open

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер (106-я в мировом рейтинге) проиграла представительнице Греции Марие Саккари (6-я в мировом рейтинге) во втором круге Открытого чемпионата Австралии, пишет championat.com.

Саккари одержала победу со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. На счету Шнайдер четыре эйса, три двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнта. Саккари шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 17 заработанных.