У пожилой тольяттинки выманили деньги, пообещав компенсацию за финансовую пирамиду из 1990-х

В Тольятти мошенники обманули 83-летнюю женщину, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Пенсионерке позвонил неизвестный и сказал, что ей якобы положена компенсация около 500 тыс. руб. за вклад в финансовую пирамиду в 1991 году. При этом для получения денег нужно заплатить, чтобы мужчина мог заполнить документы и провести "необходимые операции". Звонивший уверял, что все траты потом компенсируют. В итоге женщина оформила перевод на 129 тыс. руб. через отделение связи.

После этого незнакомец перестал отвечать на звонки. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полицейские призывают не верить незнакомцам, которые под различными предлогами обещают выплаты, подарки или бонусы.