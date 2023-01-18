В Тольятти мошенники обманули 83-летнюю женщину, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Пенсионерке позвонил неизвестный и сказал, что ей якобы положена компенсация около 500 тыс. руб. за вклад в финансовую пирамиду в 1991 году. При этом для получения денег нужно заплатить, чтобы мужчина мог заполнить документы и провести "необходимые операции". Звонивший уверял, что все траты потом компенсируют. В итоге женщина оформила перевод на 129 тыс. руб. через отделение связи.
После этого незнакомец перестал отвечать на звонки. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Полицейские призывают не верить незнакомцам, которые под различными предлогами обещают выплаты, подарки или бонусы.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.