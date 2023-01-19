В Тольятти рецидивист прописал в своей квартире 17 мигрантов

В Тольятти пресечен факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, 57-летний местный житель в конце ноября 2022 г. незаконно поставил на миграционный учет 17 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять тем жилое помещение для проживания.

Мужчина официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои "услуги" денежное вознаграждение свыше 3 тыс. рублей.

В отношении тольяттинца заведено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации").