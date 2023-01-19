Ночью в Самарской области сгорела зерносушилка с 6 тоннами семечек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 19 января, примерно в 3:40, загорелась зерносушилка с 6 тоннами семечек в с. Алексеевка Борского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.