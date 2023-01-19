В Тольятти ночью загорелся балкон на ул. Механизаторов

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В четверг, 19 января, примерно в 4:25, загорелись вещи на балконе в доме № 14 на ул. Механизаторов в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.